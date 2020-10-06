قتلى في صفوف الأمن العراقي في هجوم لداعش شمال البلاد

وقالت الخلية في بيان إن: " أربعة منتسبين استشهدوا، وأصيب ضابط ومنتسبان اثنان من قوات الشرطة الاتحادية، بعد تعرضهم لنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الإرهابية، يوم أمس الإثنين".

وأضافت، أن "القوة التي هوجمت هي الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول داعش، بالتزامن مع ازدياد وتيرة هجمات مجموعات مسلحة يشتبه بانتسابهم لـ داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى.

(ي م)