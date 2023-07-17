قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم وموسكو تتهم أوكرانيا

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أن ما وقع بجسر القرم فجر اليوم الاثنين، هو هجوم إرهابي نفذته مسيّرتان بحريتان أوكرانيتان.

وذكرت اللجنة أن الهجوم وقع في الساعة 3.05 فجراً بتوقيت روسيا، وأدّى إلى تضرّر طريق السيارات في الجسر، مضيفةً أنه تم رفع قضية جنائية على خلفية الحادث.

وقُتل شخصان على الأقل في حصيلة أولية لانفجارات هزّت جسر القرم، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بينما توقفت حركة المرور على الجسر، بحسب وسائل إعلام روسية.

في وقت مبكر من صباح الاثنين، أعلن حاكم جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، على تطبيق "تلغرام" أن حركة المرور توقفت على جسر القرم.

وقال أكسيونوف، إن الحالة الطارئة تتعلق بأحد دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار.

(م ش)