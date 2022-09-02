قتلى في انفجار استهدف مسجد بأفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجارا استهدف مسجداً في مدينة هرات بغرب أفغانستان يوم الجمعة أسفر عن مقتل رجل دين بارز مؤيد لحركة طالبان، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم شرطة هرات، محمود رسولي، إن "مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم نحو المسجد".

ولم يذكر رسولي عدد الضحايا الانفجار.

وبدورها نقلت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية عن مصادر مطلعة قولها إن "النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة طالبان الملا عبد الغني برادر وبعض قادة الحركة كانوا من بين الحاضرين في صلاة الجمعة بمسجد هرات".

ومن جانبها، أكدت وكالة أنباء "غوريان" التابعة لحركة طالبان، مقتل أنصاري في أثناء وقوع انفجار استهدف المسجد.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تكشف حركة طالبان عن سبب الانفجار أو طبيعته وعدد الضحايا.

(م ش)