قتلى بقصف روسي وأوكرانيا تدمر زورقين روسيين

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم طفل، في منطقة لوهانسك شرقا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أن أربعة أشخاص أصيبوا في قصف بمنطقة دونيتسك شرقا.

وقالت الإدارة الإقليمية في منطقة زاباروجيا غربا إن ما لا يقل عن شخصين لقيا مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون في قصف روسي على بلدة أوريكيف.

وفي سياق آخر، أكد الجيش الأوكراني أنه دمر زورقي دورية روسيين قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود.

وكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، على فيسبوك في منشور مرفق بمقطع فيديو يظهر فيه زورقان يُضربان بصاروخين منفصلين "دُمرت سفينتان روسيتان من طراز رابتور اليوم قرب جزيرة الثعبان".

ولم تؤكد موسكو هذه الأنباء.

(م ش)