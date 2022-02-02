قتل واختطاف وتدمير للآثار وقطع للأشجار.. الدولة التركية تواصل جرائمها في عفرين المحتلة

دون رقيب أو حسيب، تواصل دولة الاحتلال التركي، عبر مرتزقتها المتشعبين إلى أكثر من 20 فصيلاً، وباستعانة جهازها الاستخباراتي، ارتكاب جرائم بحق المدنيين المتبقين في مقاطعة عفرين. أربعة أعوام على هذه السياسة التي مزجها الاحتلال بين القتل والخطف والنهب والسرقة للوصول إلى مبتغاه بتهجير السكان وتسهيل تنفيذ مخططه بتغيير ديمغرافية المقاطعة.

مع مرور الذكرى الرابعة لشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عدوان همجي على مقاطعة عفرين في الـ 20 من كانون الثاني من عام 2018 وارتكابه، على مدار 58 يوماً، أفظع الجرائم بحق الإنسانية، يستمر الاحتلال بالسير على نهج الإبادة بحق الكرد المتبقين في المقاطعة.

وبحسب الناطق الرسمي بـاسم منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، إبراهيم شيخو، اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته منذ بداية شهر كانون الثاني لعام 2022، 52 مواطناً من أهالي المقاطعة، بينهم سبعة نساء وقاصرين، وقتلوا سبعة مواطنين، بينهم طفلان وقاصر وامرأة، وقطعوا ما يقارب 4 آلاف شجرة زيتون معمرة وحراجية.

وإحصائية الخطف التي حصل عليه مراسل وكالتنا كانت كالتالي، في مركز مقاطعة عفرين والقرى التابعة لها، اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته (جبهة الشامية، وفيلق الشام، وجيش الإسلام، والأمن السياسي) خلال شهر كانون الثاني 16 مواطناً، بينهم ثلاث نساء وقاصر، وهم:

1-مصطفى ناصر حمكه (50 عاماً)، 2- حسين حمكه (26 عاماً)، 3-أوجلان خليل شاوتي، 4-حسين خليل شاوتي، 5-جاسم محمد قاسمو، 6-عمر دياب دياب، 7-جوان زهير حج رشيد (34) عاماً، 8-حسين محمد (24 عاماً)، 9- مصطفى عبد الرحمن عمارة، 10-احمد أمين عبدو، 11-سلام أمين علخدو، 12- مصطفى مصطفى عمارة، 13- محمد أحمد خطاب (11 عاماً)، 14- روهات إيبو (24 عاماً)، أما الامرأتان الأخريان فلم يُتعرف على اسميهما.

وفي ناحية راجو والقرى التابعة لها، اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته (الشرطة العسكرية، والاستخبارات التركية، وأحرار الشرقية، والجبهة الشامية) خلال شهر كانون الثاني 14 مواطناً، بينهم قاصرة وهم:

1- أحمد رشيد رشيد (50عاماً) ،2-حسن أحمد بريم (45 عاماً)، 3-عبد الرحمن كوليكو (70 عاماً)،4-داوود زيني (50 عاماً)، 5-عصمت أحمد عبدو (25 عاماً)، 6-عابدين بريم (40 عاماً)، 7-محمد عمر (45 عاماً)، 8- صبري منان رشو (38 عاماً)، 9- خليل محمد حسن (37 عاماً)، 10- علي رشو، 11-عبد الرحمن رشو، 12-خبات مسلم بكر، 13- خيرية محمد موسى (40 عاماً).

أما في ناحية جندريسه والقرى التابعة لها، فقد اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته (الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية) خلال شهر كانون الثاني 9مواطنين، بنيهم امرأة، وهم:

1- جهاد بركات (35عاماً)، 2-خبات محمد حبش (30 عاماً)، 3-علي مصطفى حبش، 4-محمد صبحي حمو، 5-فرهاد محمد (50 عاماً)، 6-حنان محمد موسى (53 عاماً)، 7-بشار محمد موسى (25 عاماً)، 8-أحمد صبري، 9- الطفلة كوكب علي.

وفي كل من نواحي شرا وشيه وموباتو وبلبلة، اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته (الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية والعمشات)13 مواطناً بينهم امرأتان، وهم:

1-عارف شيخ محمد محمد (70 عاماً)، 2-محمد الحديدي (22 عاماً)، 3-أحمد محمد محو (43 عاماً)، 4-حسن محمد بيريم (58 عاماً)،5-عادل أوسو (43 عاماً)، 6-فيصل هورو، 7-شيرهات زعيم حسن (28 عاماً)، 8- رضوان رشيد محو (30 عاماً)،9-عبد القادر رشيد حسن (32 عاماً)،10-زياد عارف محو (34 عاماً)، 11-إسماعيل جمو، 12-نسرين محمد وقاص (30 عاماً)، 13-خديجة أوسو.

وإلى جانب عمليات الخطف، وبحسب مديرة الآثار لمقاطعة عفرين بالاعتماد على الصور الفضائية لمنع الاحتلال التركي اقتراب أي شخص من المواقع الأثرية، دمر الاحتلال التركي ومرتزقته بالحفريات الكبيرة تسع تللٍ ومواقع أثرية في أنحاء مقاطعة عفرين، خلال شهر كانون الثاني وبيع محتواها في السوق السوداء، وذلك بهدف إمحاء تراث وثقافة مقاطعة عفرين، وهي:

1- تل عقرب الأثري التابع لقرية إيسكا في ناحية جندريسه (وهو مسجل في قيود الآثار السورية).

2- تل الشيخ عبد الرحمن الأثري التابع لناحية جندريسه (وهو مسجل في قيود الآثار السورية) دمروا منه كافة الطبقات بمساحة 27000 متر مربع.

3- تل فراق الأثري التابع لناحية جندريسه.

4- تل دودري الأثري التابع لبلدة ميدانكي، حيث دمّر بشكل كامل بمساحة تقدر بـ 5000 متر مربع.

5- تل عين ديبة الأثري التابع لمركز مقاطعة عفرين.

6- موقع بئر جوز الأثري التابع لمركز مقاطعة عفرين.

7- تل قره تبه الأثري التابع لمركز مقاطعة عفرين.

8- تل حلوبيه الأثري التابع لمركز مقاطعة عفرين.

9- تل قه واقه الأثري التابع لناحية راجو.

وتحدث إبراهيم شيخو عن بناء مستوطنة جديدة في ناحية شيراوا "مع احتلال عفرين، سعى الاحتلال التركي عبر جهات إخوانية كويتية وقطرية إلى بناء مستوطنات في أنحاء مقاطعة عفرين، وكان آخرها الانتهاء من بناء مستوطنة في قرية شوديرة بناحية شيراوا تحت مسمى يافا البرتقال، وذلك لترسيخ الاحتلال في المقاطعة وتثبيت مفهوم التغيير الديمغرافي".

وموّلت بناء المستوطنة التي حملت اسم" يافا البرتقال" في قرية شوديرة التابعة لناحية شيراوا، بتبرعات من قبل فلسطينيين وبإدارة جمعية إغاثة 48 الإسلامية، حيث تم بناء 600 وحدة سكانية.

وتابع إبراهيم شيخو " إن جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرة بحق أهالي عفرين المتبقين، وهذه الجرائم ليست سوى سياسة تهدف إلى إفراغ المنطقة لتهيئة المقومات لتثبيت احتلال مقاطعة عفرين وجعلها لواء اسكندرون الثانية".

وناشد إبراهيم شيخو في ختام حديثه، المنظمات الإنسانية والحقوقية ومجلس الأمن للقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي اتجاه أهالي مقاطعة عفرين، ومحاسبة تركيا ومرتزقتها على جرائمها، وإخراجهم من كافة الأراضي السورية المحتلة.

(سـ)

ANHA