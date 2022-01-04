قتل أماً ورضيعها.. تجمع نساء زنوبيا يدين هجوماً نفذته تركيا ومرتزقتها على قرية بمنبج

البيان الذي ألقي أمام المكتب وسط مدينة منبج، حضرته ممثلات وعضوات عن المؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

وأدان البيان الذي قرأته عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا، هبة الأحمد، هجمات دولة الاحتلال التركي المتكررة على شمال وشرق سوريا وعلى مدينة منبج خاصة.

وأشار إلى أن "القصف التركي العدواني الأخير الذي استهدف المدنيين الآمنيين في بيوتهم، تسبّب في استشهاد الأم هناء عزيز العلي وطفلتها شام أمير التي تبلغ من العمر ستة أشهر، في قرية الصيادة".

بيان مكتب تجمّع زنوبيا أكد أن "هذا العدو الذي لا يفرق بين طفل وامرأة وشجر وحجر، يستهدف كافة الشعوب الحرة المتمسكة بأرضها ووطنها والصامدة في وجه الاعتداءات المتكررة عليها، وذلك باستخدام كافة أنواع الأسلحة".

نوّه البيان إلى أن الهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة "على مناطقنا، هي للقضاء على مقاومة وصمود الشعوب وهدم مشروع الأمة الديمقراطية، الذي هو ضد مشروعه الاحتلالي، وخاصة بعد تحرير مدينة منبج من رجس إرهاب داعش، فهذا المشروع أصبح شوكة في حلق الدولة التركية".

وذُكر في بيان المكتب هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها على المنطقة وهو "إعادة أطماع الإمبراطورية العثمانية، فدولة الاحتلال التركي تثبت همجيتها وعنجهيتها بارتكابها المزيد من المجازر والجرائم بحق المدنيين من النساء والأطفال"، مشيراً إلى عدم التزام تركيا بالأعراف والقوانين الدولية "كل ما يهمها هو إرهاب الشعوب واحتلال أراضيها".

كما رأى البيان انتهاكات دولة الاحتلال التركي شبه اليومية بحق النساء في المناطق المحتلة، وقال: "يريد من وراءها توجيه ضرباتها القاسية بحق النساء، وإضعاف روح المقاومة لدى النساء اللواتي يعشن تحت نير الاحتلال والقضاء على فكر المرأة الحرة وكسر إرادتها التي تريد بناء مجتمع ديمقراطي حر".

وسلط بيان مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج الضوء على صمت المنظمات التي تدّعي حماية حقوق الإنسان من الهجمات الوحشية التي تطال شعوب شمال وشرق سوريا، دون أن تتحرك في هذا الصدد ومحاسبة تركيا على جرائمها اللا إنسانية.

(ش س/ي م)

ANHA