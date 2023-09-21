قذائف قوات دمشق ومرتزقة الدفاع الوطني تتسبب بإصابتين في الحسكة

سقطت قبل قليل قذيفة على منزل في حي العمر بمدينة الحسكة، مصدرها المربع الأمني الذي يشهد اشتباكات واستهداف عشوائي بالقذائف بين قوات حكومة دمشق ومرتزقتها الدفاع الوطني.

ووفق المعلومات التي وردت وكالتنا، فأن القذيفة اسفرت عن إصابة الفتاة بيداء حسن الهجين ٢٣سنة والطفلة نغم حسين الهجين 12 عاماً بجروح، تم نقله على أثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

بينما وقعت قذيفة أخرى في سوق الأحد بحي الطلائع بالقرب من فرن "لازكين" دون أن تحدث أضرار.

ومساء اليوم، قتل الطفل يوسف زيدان محمد البالغ من العمر عامين في سقوط قذيفة على منزل ذويه في حي الكلاسة أيضاً مصدرها المربع الأمني في الحسكة.

(سـ)