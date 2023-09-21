قذائف قوات دمشق وعناصر الدفاع الوطني التابع لها تتسبّب بإصابتين في الحسكة

سقطت قبل قليل، قذيفة على منزل في حي العمران بمدينة الحسكة، مصدرها المربع الأمني الذي يشهد اشتباكات واستهدافاً عشوائياً بالقذائف بين قوات حكومة دمشق وعناصر الدفاع الوطني التابع لها.

ووفق المعلومات التي وردت لوكالتنا، فإن القذيفة أدت إلى إصابة الشابة بيداء حسن الهجين (٢٣ عاماً) والطفلة نغم حسين الهجين (12 عاماً) بجروح، تم نقلهما على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

ومساء اليوم، قُتل الطفل يوسف زيدان محمد (عامان) جراء سقوط قذيفة على منزله في حي الكلاسة، ومصدرها أيضاً المربع الأمني في الحسكة.

(سـ)

ANHA