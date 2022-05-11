قذائف الاحتلال التركي تطال عدداً من قرى الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الوردية وقرامل وحسية التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-05-11T20:22:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى الوردية وقرامل وحسية التابعة لمقاطعة الشهباء.

ANHA


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