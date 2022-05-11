قذائف الاحتلال التركي تطال عدداً من قرى الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الوردية وقرامل وحسية التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 11 أيار 2022, الأربعاء - 20:22 2022-05-11T20:22:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى الوردية وقرامل وحسية التابعة لمقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي ريف منبج الشمالي أصيب مدنيين اثنين جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزق... جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية... حزب الاتحاد السرياني: انتفضوا ضد هجمات الدولة التركية تنظم الأحزاب والاتحادات السريانية وقفة احتجاجية ...