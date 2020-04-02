قذائف الاحتلال التركي تخرج خطوط جر المياه الذي يغذي مدينة الحسكة عن الخدمة

بعد قطعها 5 مرات للمياه عن الحسكة ونواحيها عبر ايقاف محطة علوك، أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هذه المرة على استهداف خطوط جر المياه من علوك إلى الحسكة ونواحيها، حيث سقطت عدة قذائف على خطوط المياه المارة من قرية أم الكيف بريف تل تمر وأدى لخروجها عن الخدمة.

وفي اتصال هاتفي لوكالة أنباء هاوار ANHA مع الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة سوزدار أحمد حول هذا الموضوع، قالت "الدولة التركية مع مرتزقتها استهدفوا خط جر المياه الذي يغذي المدينة ونواحيها بقذائف هاون بقرية أم الكيف, ما أدى لإحداث أضرار في الخط وأدى أدى إلى إحداث أضرار تشكل بركة كبيرة من المياه في تلك المنطقة".

وأضافت سوزدار في نهاية حديثها "إلى الأن لا نعلم حجم الأضرار في خطوط الجر، وسنرسل الفرق الفنية قريباً للإطلاع ومحالة إصلاحها".

(ه إ/ل)

ANHA