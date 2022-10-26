قطع مياه علوك يتسبب بانتشار الأمراض وتراجع بعض الصناعات المعتمدة على المياه

يسبب قطع المياه من قبل دولة الاحتلال التركي صعوبات كبيرة للمواطنين في ناحية تل تمر الواقعة على خطوط التماس مع دولة الاحتلال التركي ومرتزقته.

المواطن وليد شاكر العبد الله من أهالي ناحية تل تمر، تحدث عن معاناته نتيجة قطع الاحتلال التركي لمياه محطة علوك " هذه الأزمة ليست بجديدة وإنما هي منذ احتلال مدينة سري كانيه من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، واستخدامهم المياه كورقة ضغط على شعب المنطقة لتهجيرهم".

وأضاف العبد الله " اضطررنا اللجوء إلى حلول أخرى لمعالجة هذه المشكلة؛ كحفر الآبار والتي مياهها غير معالجة صحياً، كما أن رفع أسعار تعبئة المياه للخزانات من قبل أصحاب الصهاريج، يزيد من تفاقم هذه المشكلة ويؤدي إلى انتشار الأمراض في المنطقة والسبب في كل ذلك هو الاحتلال التركي".

واستنكر العبد الله الموقف الدولي الصامت حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي المنطقة "ما سبب تواجد روسيا وأميركا في مناطقنا، إن كنتم تغضون النظر عن معاناتنا".

أما، الطبيب في مشفى الشهيدة ليكرين بناحية تل تمر، عمر ماردو، قال إن "انقطاع مياه محطة علوك أثر بشكل كبير على الأهالي في الناحية، نتيجة لذلك؛ انتشرت أمراض خلال الأشهر الأخيرة كالإسهال والتهاب الأمعاء (الزحار) بسبب استعمال مياه غير صالحة للاستهلاك".

الاحتلال التركي يتسبب بقطع أرزاق أصحاب المهن التي تعتمد على المياه

في سياق متصل، قال صاحب أحد معامل صناعة الطوب" البلوك"، عزيز غرو، يعمل منذ20 عاماً في هذه المهنة: "إن انقطاع مياه محطة علوك أثر على كافة نواحي الحياة، فعملنا يعتمد بشكل مباشر على المياه، لذا نضطر إلى استخدام المياه الجوفية وهي غير صالحة وتؤدي إلى رداءة نوعية الطوب، بالإضافة إلى ازدياد التكاليف وتراجع عملية الشراء".

مضيفاً:" نعاني بشكل مستمر من قطع المياه والكهرباء من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، مما ينعكس بشكل سلبي على عملية الإنتاج والشراء".

على الرغم من هذه المعاناة، تتخذ دائرة المياه في ناحية تل تمر، بعض التدابير للحد من أزمة المياه.

وقال المسؤول في دائرة المياه بناحية تل تمر، خالد محمد علو:" نقوم باستجرار المياه من الآبار الجوفية الموجودة في قريتي تل عربوش وتل الرمان الواقعتين على الطريق العام تل تمر- الحسكة عن طريق صهاريح المياه التابعة للبلدية، لكن بعد قيامنا ببعض التحاليل تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، مما سيؤدي إلى انتشار الأمراض، لذلك قدمنا طلباً إلى الإدارة الذاتية لكي نقوم بحفر آبار جديدة ضمن تل تمر لتخفيف معاناة أهالي المنطقة".

وانتقد علو الصمت الدولي حيال جريمة قطع المياه " إذا كانت الدول عاجزة عن إعطائنا كأساً من الماء، فلا نعتقد أنها قادرة على تقديم الأمن والاستقرار للمنطقة بوجودها هنا".

(م ح)

ANHA