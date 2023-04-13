قطْع أكثر من 389 شجرة مثمرة في عفرين المحتلة خلال أسبوع

أفاد مصدر من مدينة عفرين المحتلة، بقطع مرتزقة "فرقة الحمزات" التابعة لجيش الاحتلال التركي 20 شجرة زيتون عائدة ملكيتها للمواطن (إبراهيم جمال مصطفى) من أهالي قرية جوقة التابعة لناحية موباتا، و15 شجرة رمان عائدة ملكيتها للمواطن (عبدو حسين) من أهالي قرية عين دارة التابعة لناحية شيراوا.

وحوّل مرتزقة دولة الاحتلال التركي، في 10 نيسان، حقلاً للزيتون كان يضم 325 شجرة زيتون معمرة إلى مستوطنة، لتوطين أسر المرتزقة فيها؛ بدعم وتمويل من بعض المنظمات الخليجية. كما قطع مرتزقة "الحمزات" التابعة لجيش الاحتلال التركي، 29 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها لمواطنين من قرية كفر زيت في ناحية جندريسة.

(ج ش/ أ م)

ANHA