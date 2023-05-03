قصيدة شعرية داعمة لحزب الخضر اليساري في الانتخابات التركية

من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 أيار الجاري، ويخوض الانتخابات التي تعد مصيرية، عدّة أحزاب سياسية، بينها حزب الخضر اليساري، الذي يتبنى أفكاراً ديمقراطية وله شعبية كبيرة بين عموم أبناء الشعب الكردي في باكور كردستان.

ودعماً لحزب الخضر اليساري، نظم الشاعر الكردي فرهاد مردي قصيدة بعنوان "DENGÊ XWE BIDIN XWE"، سلّط فيها الضوء، على ضرورة إدلاء الشعب الكردي والكردستانيين في باكور كردستان (شمال كردستان) وتركيا والديمقراطيين بأصواتهم لحزب الخضر اليساري.

الشاعر فرهاد مردي صرح لوكالتنا: "بعد مشاهدتي التشجيع الكبير والترحيب من قبل الأهالي على التصويت لحزب الخضر اليساري على مواقع التواصل الافتراضي، نظمت قصيدة، تكريماً للوطنيين المطالبين بحقوقهم المشروعة والساعين للديمقراطية في آن واحد".

مدة الكليب الذي تم تصويره من قبل فرقة سردم، دقيقة و40 ثانية.

ونوّه فرهاد: "أردت أن أرسل سلامي لشعبنا في كافة مدن باكور كردستان، آمد، وميردين، وروها، وسرحد، وباتمان، وكابار وجولميرك وجميع أبناء شعبنا أينما كانوا، قصيدتي هي لدعم التصويت لصالح الحزب الخضر اليساري".

ودعا فرهاد الشعب الكردي والكردستانيين في باكور كردستان وتركيا بالتوجّه يوم الانتخابات إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لأنفسهم أي (لحزب الخضر اليساري).

https://www.youtube.com/watch?v=dNVhd054SzY

(م ح)

ANHA