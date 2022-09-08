قصر باكنغهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث عن 96 عاماً

وقال قصر باكنغهام إن الملكة "توفيت بسلام" بعد ظهر اليوم في بالمورال. وسيبقى الملك في بالمورال على أن يعود إلى لندن غدًا.

قبل ذلك، أكد قصر باكنغهام الخميس أن الملكة تخضع للإشراف الطبي في بالمورال بعد أن أصبح أطبائها "قلقين"على صحتها.

وتم التقاط آخر صورة منشورة للملكة وهي تعيّن رسمياً رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تروس، في بالمورال الثلاثاء. وبعدها أجلت اجتماعاً افتراضياً لمجلس الملكة الخاص، اليوم، بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.

وسيصبح ابنها الأكبر، الأمير تشارلز، ملكًا الآن، بينما يتولى ابنه الأكبر، الأمير وليام دوق كامبريدج، منصب وريث العرش.

والملكة إليزابيث الثانية (إليرزابث أليكسندرا ماري)، من مواليد 21 نيسان 1926.وتعتبر الملكة الدستورية لـ16 دولة من مجموع 53 دولة من دول الكومنولث التي ترأسها، بينما ترأس كنيسة إنجلترا وامضت 70 عاماً على رأس المملكة.

(سـ)