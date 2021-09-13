قسم الثروة الحيوانية بدير الزور يوزع الأعلاف دعماً لمربي الماشية

نظراً للضرر الذي لحق بالثروة الحيوانية في شمال شرق سوريا نتيجة تأثرها بقلة هطول الأمطار هذا العام، وقلة العلف، وبهدف دعم مربي الماشية، عمل قسم الثروة الحيوانية بدير الزور بحسب الإمكانات المتوفرة لديه، وبالتنسيق مع منظمة "بكرا أحلى" على دعم الثروة الحيوانية عبر توفر وتوزيع مادة العلف.

وبهذا الخصوص تحدث رئيس قسم الثروة الحيوانية التابع للإدارة العامة للزراعة الدكتور البيطري مصطفى محمد المصطفى لوكالتنا وأشار إلى أنهم وبالتنسيق مع منظمة "بكرا أحلى" أطلقوا حملة لإجراء مسح كامل لمنطقة الكسرة وإحصاء وأخذ بيانات جميع مربي الماشية في المنطقة، ونوه بأنهم اعتمدوا على معايير محددة لاختيار حوالي 690 من مربي الماشية كدفعة أولى لتوزيع مادة العلف والذي يضم "الشعير" عليهم، وأشار إلى أنهم خصصوا حوالي 500 كيلو غرام لكل مستفيد وقال: "نحن كقسم الثروة الحيوانية نناشد المنظمات الإنسانية العاملة في مناطقنا لتقديم مثل هذا الدعم بسبب الظروف المناخية السيئة التي تمر بها المنطقة، لدعم مربي الماشية وتطوير الثروة الحيوانية".

ومن جانب آخر تحدث المهندس الزراعي سليمان الخلف مسؤول الأمن الغذائي في جمعية "بكرا أحلى" وهي جمعية للتنمية، وقال: "قامت هذه الجمعية بتنفيذ مشروع في منطقة الكسرة وريفها وعدد المستفيدين الذين استهدفتهم هذه الجمعية حالياً هو 750 مستفيداً منهم مزارعون ومربو أغنام، وسيتم دعمهم على دفعات وحالياً نقوم بتوزيع مادة الشعير على مربي الأغنام".

وأكد أنه في الأيام القادمة سيتم توزيع مادة القمح على المزارعين للبذار، وسيكون هناك توسيع للعمل في منطقة الكسرة والريف الغربي بدير الزور.

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ANHA