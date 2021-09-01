قصف يومي يطال ريفي عفرين والشهباء خلال شهر آب

وتعرضت قرى وأرياف ناحيتي شرا وشيراوا في عفرين المحتلة، وقرى مقاطعة الشهباء، خلال شهر آب الماضي، للقصف المتواصل من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

واستهدف القصف اليومي العشرات من قرى عفرين والشهباء الآهلة بالسكان؛ ما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات الأهالي، بالإضافة إلى إصابة مدني في مقاطعة الشهباء.

وطال القصف بشكل خاص عددًا من قرى ناحيتي شرا وشيراوا في مقاطعة عفرين، بالإضافة إلى عدد من قرى مقاطعة الشهباء. والقرى والبلدات التي طالها القصف هي: مرعناز، المالكية وتلة الشهيد خابور وشوارغة وعلقمية وتل جبرين، تل عناب وعين دقنة ومنخ وسوغانكي. سوقيا وزفيان وقنطري وتلة مياسة وزيوان وتلة كيرا وسعالي وتنب والرادار وتات مرعش وتلة كلوتيا والشيخ عيسى وبيلونية والطعان وغرناطة وحربل والشيخ كيف وشعالة وخربة شعالة والمفرق والإرشادية. برج قاص وتل مضيق وتل رفعت والمشيرفة وجبل نايف وبيني ودير جميل وشيخ هلال وكفر أنطون.

واستخدم جيش الاحتلال التركي مدافع الهاون والأوبيس وسلاح الدوشكا وقذائف الدبابات في عمليات القصف.

كما تزامن القصف اليومي مع تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة التركية في سماء المنطقة.

(ك)

ANHA