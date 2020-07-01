قصف يستهدف مناطق آهلة بالسكان غربي عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى آهلة بالسكان غربي ناحية عين عيسى.
خبر 2020-07-01T23:37:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى خالدية وهوشان واستراحة الصقر الآهلة بالسكان، غربي ناحية عين عيسى.


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