قصف يستهدف مناطق آهلة بالسكان غربي عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى آهلة بالسكان غربي ناحية عين عيسى. خبر 01 تموز 2020, الأربعاء - 23:37 2020-07-01T23:37:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى خالدية وهوشان واستراحة الصقر الآهلة بالسكان، غربي ناحية عين عيسى. إقرأ أيضاً سوريا.. تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل 14 إصابة جديد... هيئة الإدارات المحلية: الوضع ينذر بكارثة إنسانية وعلى المنظمات الدولية التحرك بشكل عاجل أشار ممثلو لجان وهيئات الإدارات المحلية في مناطق ا... الاحتلال التركي يقصف ريف عين عيسى الغربي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء ق... الموقع القديم