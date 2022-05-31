قصف واستهدافات متبادلة في ريفي إدلب وحماة

وشهدت مناطق في الفطيرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل وبينين، ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شهد محور قليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من طرف، ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر.

وكانت قوات حكومة دمشق قد أسقطت قبل أيام، طائرة دون طيار "درون"، كانت تحلق في أجواء ريف إدلب الجنوبي، قرب خطوط التماس الفاصلة مع مرتزقة الاحتلال التركي جنوب منطقة ما تسمى خفض التصعيد"، فيما رجحت مصادر المرصد بأن تكون المُسيّرة تابعة لقوات الاحتلال التركي أو مرتزقته وكانت بمهمة استطلاعية في المنطقة.

(د ع)