قصفت قوات حكومة دمشق في ساعات الصباح الأولى، بالمدفعية الثقيلة، مناطق في قرى الفطيرة وسفوهن بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، تزامناً مع تحليق طيران استطلاع روسي في أجواء المنطقة.

وفي سياق متصل، شهد محاور المشاريع والعمقية بمنطقة سهل الغاب شمال غربي حماة، استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، دون معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى.

يأتي ذلك، في ظل استمرار عمليات القنص والاستهدافات على محاور منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

(د ع)