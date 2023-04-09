سمع دوي انفجار كبير ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" ظهر اليوم، ناجم عن قصف قوات حكومة دمشق بصاروخ أرض-أرض، محوري السرمانية ودوير الأكراد بسهل الغاب شمالي غربي حماة، تزامنا مع قصف مدفعي لقوات حكومة دمشق على قرية العنكاوي بسهل الغاب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهد محور كفرعمة بريف حلب الغربي، اشتباكات بعد منتصف ليل السبت-الأحد، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من جهة أخرى، في محاولة تسلل من قبل الأخير على مواقع الأول، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، الأمر الذي أدى لمقتل عنصر بقوات حكومة دمشق.

وتستمر الاشتباكات وعمليات القنص والاستهدافات المتبادلة ضمن منطقة "خفض التصعيد" بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر.

(د ع)