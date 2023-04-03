قصفت اليوم، قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة منطقة حرش بينين وبلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشرقي، كما قصفت عدة مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وبلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" تزامناً مع تحليق لطائرتي استطلاع روسية في أجواء ريف إدلب الجنوبي والشمالي وريف حلب الشمالي، وأجواء محور "الفوج "46 غربي حلب.

وفي السياق، استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف المدفعية الثقيلة، مواقع لقوات حكومة دمشق على محور أورم الصغرى في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأحد، قتل ضابط صف في قوات حكومة دمشق، باستهداف نفذه مرتزقة "تحرير الشام"، بالصواريخ لمواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق على محور كوكبة بريف إدلب الجنوبي، كما قتل عنصر في قوات حكومة دمشق قنصاً على يد مرتزقة "الفتح المبين" في ريف اللاذقية.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" تصعيداً لافتاً في هجمات واستهدافات وعمليات تسلل على مواقع قوات حكومة دمشق.

(د ع)