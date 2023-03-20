قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة، صباح اليوم، قرية الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع تحليق لطيران استطلاع الروسي في أجواء المنطقة، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف المدفعية الثقيلة، مواقع قوات حكومة دمشق على محور "الفوج 46" في ريف حلب الغربي ضمن منطقة "خفض التصعيد"، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وأمس الأحد، استهدف مرتزقة "تحرير الشام" بقذائف المدفعية مواقع ونقاط قوات حكومة دمشق على محور "الفوج 46" غربي حلب، فيما قصفت الأخيرة قرية كفرعمة ونقاط عسكرية للمرتزقة على محاور ريف حلب الغربي.

(د ع)