قصف واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة بريف إدلب

وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة قريتي البارة والفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت مرتزقة الاحتلال التركي مواقع وتجمعات الأولى على محوري تلة الزيتون وحنتوتين بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

على صعيد متصل، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق قنصاً على يد مرتزقة الاحتلال التركي على محور قرية البريج جنوبي إدلب، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الجمعة، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً بالمدفعية الثقيلة على محيط قرية الشيخ سنديان بريف إدلب الغربي، وطرق إمداد مرتزقة الاحتلال التركي لمحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة لقصف مواقع الأخيرة في جبل الأكراد ومحور كبانة بريف اللاذقية.

ويعتبر الطريق الغربي، اشتبرق-الشيخ سنديان خط إمداد للمرتزقة الذي ينطلق باتجاه سهل الغاب ومحو دوير الأكراد بجبل الأكراد على السفح الشرقي لجبال اللاذقية.

(د ع)