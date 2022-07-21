تجددت الاستهدافات البرية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، إذ قصفت قوات حكومة دمشق بعد فجر الخميس، مناطق في البارة وفليفل وسفوهن والفطيرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قصفت مرتزقة "الفتح المبين"، مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في قرى الملاجة ومعرة موخص والدار الكبيرة جنوب إدلب، في حين شهدت محاور التماس في كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية، والمشاريع في سهل الغاب شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وظهر أمس الأربعاء، سقطت نحو 20 قذيفة صاروخية، أطلقتها قوات حكومة دمشق على بلدة البارة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجراح، بين مدنيين ومرتزقة للاحتلال التركي.

(د ع)