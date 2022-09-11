قصف واستهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريفي إدلب واللاذقية

نفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، قصفاً مدفعياً على قرى البارة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شهد محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، كما جرت استهدافات متبادلة بين الطرفين على محور مدينة سراقب شرقي إدلب والطريق الدولي M5.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مجهولة في سماء إدلب منذ ساعات الفجر الأولى.

في سياق متصل، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق قنصاً برصاص مرتزقة "تحرير الشام"، وذلك على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)