وشهد محور تل الخضر بريف اللاذقية الشمالي، فجر الأربعاء، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة، وقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة أخرى، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بنحو 20 قذيفة صاروخية مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد، وفليفل وسفوهن والفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن اعداد القتلى.

وكان المرصد رصد أمس تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط قصف بري من قبل قوات حكومة دمشق طال مناطق في فليفل وبينين وسفوهن والفطيرة ضمن جبل الزاوية، كما قصفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع الأولى في قرية الدار الكبيرة جنوبي إدلب، في حين شهد محور كبانة بجبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي قصف صاروخي متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا.

(د ع)