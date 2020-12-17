قصف واشتباكات في خفض التصعيد والاحتلال التركي ينتشر على M4

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفًا صاروخيًّا مكثفًا نفذته قوات حكومة دمشق، على محاور ريف حلب الغربي، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة ما تسمى "بخفض التصعيد".

وتركّز القصف على مناطق في البارة وفليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، كما شهد محور المشاريع في سهل الغاب استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جانب، والمجموعات المرتزقة من جانب آخر، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

في السياق نفسه، قال المرصد السوري إن قوات الاحتلال التركي انتشرت منذ، صباح اليوم، على طريق M4 في إدلب لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

(د أ)