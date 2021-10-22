وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة في محور ميزناز- كفرنوران بريف حلب الغربي، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من طرف، ومرتزقة تركيا من طرف آخر، وترافقت الاشتباكات مع قصف بري متبادل بين الطرفين.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في قرى تقاد وكفرتعال غربي حلب، ومحيط مدينة أريحا بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق استهدفت بالقذائف المدفعية مناطق في قرية معترم الواقعة شرق أريحا والتي يوجد فيها نقطة عسكرية للاحتلال التركي، ومناطق أخرى على الأوتوستراد الدولي بين أريحا ومعترم، في حين ردّت قوات الاحتلال التركي مستهدفة مواقع لقوات حكومة دمشق في قرية الحامدينة جنوب معرة النعمان بريف إدلب.

(ل د)