قصف واشتباكات بين القوات الحكومة السورية ومرتزقة تركيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات اندلعت، فجر اليوم، بين المرتزقة المدعومة من تركيا من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى، على محور الفطيرة جنوب إدلب، ترافقت مع قصف مدفعي للنظام على المنطقة.

هذا وشهد محور سراقب في ريف إدلب الشرقي اشتباكات بين الطرفين، في محاولة من قِبل القوات الحكومية التقدم باتجاه بعض النقاط التي تحتلها المرتزقة، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف من قِبل القوات الحكومية استهدف نقاط التماس في المنطقة.

هذا وأفاد المرصد السوري أن القوات الحكومية أسرت عنصرين من المرتزقة المدعومة من تركيا على محاور ريف إدلب.

(ش ع)