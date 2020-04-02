قصف تركي يقتل ضابطاً وعسكريا في القوات الحكومية السورية

قتل عسكريان في القوات الحكومية السورية بينهما ضابط، وأصيب 5 آخرون في قصف لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على حاجز عبوش بناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.
خبر 2020-04-02T12:57:00 الحسكة

وقتل القصف المدفعي التركي ضابطاً برتبة نقيب وعسكرياً آخر وأسفر القصف أيضاً عن إصابة 5 عسكريين لم تعرف رتبهم.

(م)

ANHA


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