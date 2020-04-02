قصف تركي يقتل ضابطاً وعسكريا في القوات الحكومية السورية قتل عسكريان في القوات الحكومية السورية بينهما ضابط، وأصيب 5 آخرون في قصف لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على حاجز عبوش بناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة. خبر 02 نيسان 2020, الخميس - 12:57 2020-04-02T12:57:00 الحسكة وقتل القصف المدفعي التركي ضابطاً برتبة نقيب وعسكرياً آخر وأسفر القصف أيضاً عن إصابة 5 عسكريين لم تعرف رتبهم. (م) ANHA إقرأ أيضاً دورية مشتركة للشرطة العسكرية الروسية وجيش الاحتلال في قرى الدرباسية وزركان سيرت اليوم دورية مشتركة بين الشرطة العسكرية الروس... برنامج للتعليم عن بعد لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية في منبج اعتمدت لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج وريفها ... جيش الاحتلال يستهدف قرية زيارة ويعرض حياة الألاف إلى الخطر وسع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته رقعة القصف على نا... الموقع القديم