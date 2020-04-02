قصف تركي يقتل ضابطاً وعسكريا في القوات الحكومية السورية قتل عسكريان في القوات الحكومية السورية بينهما ضابط، وأصيب 5 آخرون في قصف لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على حاجز عبوش بناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.