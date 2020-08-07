قصف تركي لمواقع القوات الحكومية في معرة النعمان

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن القوات التركية المنتشرة في “جبل الزاوية” نفذت قصفًا صاروخيًّا طال مواقع القوات الحكومية في مدينة “معرة النعمان”، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية المذخرة “بيرقدار” في أجواء محافظة إدلب، بالإضافة لتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

فيما قصفت القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة مناطق الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ومناطق أُخرى في “جبل الزاوية” ومحاور ريف اللاذقية الشمالي.

(ش ع)