قصف تركي بالأسلحة المحظورة على مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام، حول عمليات قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي، جاء فيه:

* عمليات قوات الكريلا:

ـ 4 تموز، في الساعة 05:55 والساعة 7:00، تم قصف وتدمير منظومة رادار تابعة لجيش الاحتلال في منطقة المقاومة تلة FM بالأسلحة الثقيلة.

ـ 4 تموز، في تمام الساعة 18:25، تم قصف العدو بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة FM، ما أدى إلى إيقاف تحركهم.

ـ 5 تموز، في الساعة 8:00، قصفت قواتنا جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة FM.

ـ 5 تموز، في الساعة 18:30، تم قصف الغزاة بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة FM.

ـ 4 تموز، في الساعة 18:40، تم قصف العدو بالأسلحة الثقيلة في تلة الشهيد شاهان.

* هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكية:

ـ 5 تموز، في الساعة 20:00، تعرضت مواقعنا للقصف بالقنابل النووية التكتيكية في منطقة المقاومة سيدا مرتين.

* هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ 4 و5 تموز، تم قصف منطقة الشهيد دليل غربي زاب 8 مرات ومناطق المقاومة في غولكا وقرية بيشيلي وقرية شيلازي وسري متينا وتلة هكاري في متينا 6 مرات، والمناطق بين ميروك وقرية جمروبوتكي في غاري مرتين، ومناطق غوشين وقرية روستي في خاكورك، بالطائرات الحربية مرتين.

ـ 4 تموز، تم قصف منطقة الشهيد دليل غربي زاب، ومناطق المقاومة في تلة بهار وتلة جودي وتلة آمدية ومنطقة سيدا في زاب ومناطق المقاومة سري متينا وغولكا وقرية شيلازي وتلة هكاري، بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة 218 مرة.

ـ 5 تموز، حلّقت الطائرات المسيّرة في سماء منطقة الشهيد دليل غربي زاب.

ـ 4 تموز، شن جيش الاحتلال التركي هجمات على خنادقنا في منطقة المقاومة سيدا في زاب وحاول تدمير أنفاق المقاومة باستخدام الجرافات".

(ل م)