قصف تركي على قرى باشور كردستان

قالت الوكالة نقلاً عن مصدر محلي من المنطقة: "إن الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت قبل قليل محيط قريتي سورا وسكيري بقضاء آمدية في محافظة دهوك".

مشيرة إلى أن: "الطائرات التركية قصفت صباح اليوم أيضاً سلسلة جبل متينا". دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن القصف.

وخلال رصد روج نيوز لقصف المسيّرات التركية على مناطق إقليم كردستان، وثّقت 6 مجازر بحق المدنيين بين 28 تموز الماضي وحتى 28 آب الفائت، الأولى في قرية “رنكينه” بقضاء شاباجير والثانية في قضاء جمجمال والثالثة في دهوك والرابعة في دوكان والخامسة في قضاء بنجوين والسادسة في ناحية سيدكان، عدا عن قصفها اليومي وخاصة بالأسلحة المحرمة دولياً لمناطق الكريلا.

وتشن دولة الاحتلال التركي بشكل شبه يومي هجمات واسعة على باشور (جنوب كردستان) منذ نيسان العام الماضي، أدت إلى نزوح المئات من المواطنين من قراهم، كما استشهد وأصيب العشرات من أبناء المناطق الحدودية، وسط صمت الحكومة الاتحادية.

(ل م)