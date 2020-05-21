قصف تركي على هوشان والخالدية يحدث حرائق في الحقول الزراعية تتعرض قريتا هوشان والخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.