قصف تركي على هوشان والخالدية يحدث حرائق في الحقول الزراعية تتعرض قريتا هوشان والخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 21 أيار 2020, الخميس - 21:26 2020-05-21T21:26:00 عين عيسى وأدى القصف المتواصل إلى حرائق في الحقول الزراعية. هذا ولا تزال الحرائق مستمرة مع تواصل القصف.(م)ANHA إقرأ أيضاً حرائق جراء القصف التركي على ريف كري سبي تستمر الحرائق في الحقول الزراعية في الريف الغربي ل... الأهالي وقوات مجلس منبج العسكري يسيطرون على حريق بريف منبج اشتعلت النيران في المحاصيل الزراعية الواقعة في قر... الاحتلال التركي يضرم النيران في المحاصيل الزراعية بمقاطعة الشهباء سيطرت لجنة الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية في مق... الموقع القديم