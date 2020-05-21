قصف تركي على هوشان والخالدية يحدث حرائق في الحقول الزراعية

تتعرض قريتا هوشان والخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-05-21T21:26:00 عين عيسى

وأدى القصف المتواصل إلى حرائق في الحقول الزراعية. هذا ولا تزال الحرائق مستمرة مع تواصل القصف.

(م)

ANHA

 

 


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