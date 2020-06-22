قصف تركي على حفتانين طائرات جيش الاحتلال التركي تقصف منطقة حفتانين في مناطق الدفاع المشروع. خبر 22 حزيران 2020, الأثنين - 16:37 2020-06-22T16:37:00 مركز الأخبار وتقصف طائرات جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء منطقة حفتانين في مناطق الدفاع المشروع. إقرأ أيضاً شيوخ عشائر الطّبقة: نؤكّد على الوحدة الوطنيّة الّتي تمثّلها قسد والإدارة الذّاتيّة أكّد شيوخ عشائر الطبقة في لقائهم مع القائد العام ل... محتجون يقتحمون مقر ما يسمى المجلس المحلي في كري سبي المحتلة اقتحم المحتجون في كري سبي مقر ما يسمى المجلس المحل... أحزاب الوحدة الوطنية الكردية: الاتفاقية الأخيرة هي مشروع للوحدة بين المكونات أكدت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية أن الجهود التي ت... الموقع القديم