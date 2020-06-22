قصف تركي على حفتانين

طائرات جيش الاحتلال التركي تقصف منطقة حفتانين في مناطق الدفاع المشروع.
خبر 2020-06-22T16:37:00 مركز الأخبار

وتقصف طائرات جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء منطقة حفتانين في مناطق الدفاع المشروع.

 


إقرأ أيضاً