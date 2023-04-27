قصف تركي على عين عيسى تتعرض ناحية عين عيسى في إقليم الفرات في هذه الاثناء لقصف بري من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 27 نيسان 2023, الخميس - 12:59 2023-04-27T12:59:00 مركز الأخبار أفاد مراسلنا من ناحية عين عيسى، أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصف قرية الفاطسة شرق الناحية بأسلحة الدوشكة. (ل م) ANHA إقرأ أيضاً "لنجعل 1 أيار يوم التضامن مع الكادح الكبير القائد آبو" دعت حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM المجتمع في شمال و... توقف الأعمال الخدمية في الشهباء وتقنين في الكهرباء والماء نتيجة الحصار أعلنت هيئة الإدارة المحلية والبيئة لمقاطعة عفرين ... اعتقال عضو منسقية الانتخابات لحزب الخضر اليساري اعتقلت سلطات دولة الاحتلال التركي عضو منسقية الان...