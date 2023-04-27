قصف تركي على عين عيسى

تتعرض ناحية عين عيسى في إقليم الفرات في هذه الاثناء لقصف بري من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2023-04-27T12:59:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلنا من ناحية عين عيسى، أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصف قرية الفاطسة شرق الناحية بأسلحة الدوشكة.

(ل م)

ANHA


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