قصف صاروخي يطال سداً مهماً في خيرسون وتحذيرات من كارثة بيئية

قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن "القوات الروسية فجّرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية". وأعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عملية الإجلاء بالقرب من سد نوفا كاخوفكا، بعد أن أعلن الإعلام الروسي انهيار السد.

وقال الحاكم عبر تطبيق "تليغرام": "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج"، فيما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن "نحو 80 تجمعاً سكنياً ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا".

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع لم تذكر هويته، إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

ارتفاع مستوى المياه إلى 12م

ونقلت "تاس" عن سلطات نوفايا كاخوفكا الإفادة بارتفاع مستوى المياه إلى 12 متراً بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرة إلى أن سد نوفا كاخوفكا استهدف بصاروخ من قاذفة صواريخ "أولخا" الأوكرانية. واتهم عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا أوكرانيا باستهداف السد وخلق كارثة. وقال مسؤول محلي إن هناك تهديد لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

وفي وقت سابق من الصباح، قالت القيادة الجنوبية الأوكرانية على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

ما أهمية سد "كاخوفكا"؟

يقع السد على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، يحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، وسيُحدث تفجيره موجة مياه عارمة قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وعرضها 5 كيلومترات.

وسيغرق خلال ساعتين فقط، مساحات واسعة من خيرسون وأكثر من 80 بلدة وقرية ومدينة.

تتمركز القوات والمعدات الروسية في مناطق يسار نهر دنيبرو، وهي منخفضة عن الواقعة على يمينه، لذا ستتدفق المياه بشكل رئيسي نحو اليسار، وتعيق حركة القوات، خاصة المدفعية التي تستخدم ضد القوات الأوكرانية.

ويعتبر سد كاخوفكا نقطة الضعف الكبرى في خيرسون، فتدميره سيشكل كارثة حقيقية، كما أن نسف السد سيدمر نظام قنوات الري في معظم جنوب أوكرانيا، ومنها شبه جزيرة القرم (الخاضعة للروس) أيضاً.

(د ع)