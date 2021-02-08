وشهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، منتصف ليل الأحد-الإثنين، جولة جديدة من القصف الصاروخي نفذتها قوات حكومة دمشق، استهدفت فيها مناطق انتشار مرتزقة الاحتلال التركي، في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن الريف الجنوبي لإدلب، ومناطق أخرى في محيط قليدين بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطيران استطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق أمس، مقتل ضابط برتبة ملازم وعنصر في قوات الحكومة، جراء الاستهدافات والقنص على محاور ريف اللاذقية والفطيرة في ريف إدلب الجنوبي.

وفي سياق آخر، استهدف مسلحون مجهولون بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، مقرًّا عسكريًّا لقوات الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق، بقذائف RBG، وذلك في قرية نهج بريف درعا الغربي، أدى إلى سقوط 5 جرحى، جميعهم من المسلحين السابقين في صفوف المجموعات المسلحة ممن أجروا تسويات وانضموا بعدها إلى الفرقة الرابعة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري خلال الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 2019 حتى يومنا هذا إلى 899 هجمة واغتيالًا، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 593 شخصًا.

(د أ)