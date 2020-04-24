قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصف قوات النظام الصاروخي تجدد بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة حيث استهدفت أماكن في البارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وأكد المرصد أن طائرات استطلاع حلقت في أجواء القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي بعد قصف قوات النظام تلك المنطقة.

هذا وكان المرصد رصد يوم أمس، قصفا مدفعياً نفذته القوات الحكومية على بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة في جبل الزاوية في ريف إدلب، تزامناً مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء تلك المنطقة.

تصعيد القوات الحكومية وقصفها للمناطق التي تحتلها مرتزقة تركيا أتت مباشرة بعد الاجتماع الذي عقده كل من روسيا وإيران وتركيا للبحث حول الملف السوري.

(آ س)