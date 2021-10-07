قصف روسي يستهدف ريف إدلب الغربي

وتجدد القصف الجوي على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، بعد توقفه لنحو 4 أيام، إذ شنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم الخميس 4 غارات على مناطق في محيط قرية بسنقول بريف إدلب الغربي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد آخر، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في سفوهن وفليفل وبليون بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت مرتزقة تركيا بقذائف المدفعية مواقع الأولى في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد رصد في الثالث من الشهر الجاري، تنفيذ مقاتلة روسية لغارتين جويتين على محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وأطراف بلدة الكندة في ريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب.

(د ع)