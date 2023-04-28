قصف روسي مكثف على عدة مقاطعات أوكرانية

استيقظ العديد من المدن الأوكرانية، اليوم، على دوي صفارات الإنذار بعد أن أطلقت القوات الروسية عدة صواريخ باتجاه العاصمة كييف.

فقد أعلن الجيش الأوكراني "أن القوات الروسية نفذت هجوماً واسعاً من بحر قزوين طال عدة مقاطعات، تشكل قوساً كبيراً يمتد من العاصمة كييف إلى وسط وجنوب البلاد"، لافتاً إلى أن "دفاعاته الجوية أسقطت 21 صاروخاً من نوع كروز من أصل 23". كما أوضح أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 صاروخاً استهدفت كييف، بحسب ما أفادت رويترز.

فيما ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن انفجارات وقعت في دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا، وسط أوكرانيا، وميكولايف في الجنوب بعد منتصف الليل.

أتت تلك الهجمات بعد يوم من إعلان الكرملين ترحيبه بأي شيء قد يساهم في تقريب نهاية الصراع في أوكرانيا، وذلك في إشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيسان منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في شباط/ فبراير من العام الماضي.

لكن الكرملين أكد في الوقت عينه أنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

كما جاءت تلك الاستهدافات قبل هجوم أوكراني مضاد متوقع خلال الربيع، لاسيما بعد أن أعلن الناتو أن أعضاءه سلموا كافة الأسلحة والآليات المطلوبة من قبل كييف.

(د ع)