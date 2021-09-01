قصف روسي على مواقع مرتزقة تحرير الشام في ريف إدلب

وشنت طائرات حربية روسية صباح اليوم الأربعاء، 7 غارات جوية على محيط قرية الحمامة في ريف جسر الشغور، ضمن القطاع الغربي من محافظة إدلب، حيث استهدفت معسكرًا تابع لمرتزقة تحرير الشام في المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت طائرات يعتقد أنها روسية قد شنت أمس الثلاثاء، غارات ولأول مرة على موقع تدريب لمرتزقة فيلق الشام المقرب من المخابرات التركية في قرية إيسكا في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة، ما أدى إلى إصابة عدد من المرتزقة.

كما شنت 4 غارات جوية استهدفت خلالها محيط منطقة سفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 آب الفائت، تنفيذ المقاتلات الروسية لنحو 4 غارات جوية، طالت أطراف كنصفرة والبارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

(ش ع)