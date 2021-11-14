قصف روسي على مواقع داعش في البادية عقب الكمين الذي نفذه الأخير على المنطقة

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة هزت مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق في ريف دير الزور الغربي، خلال الساعات الفائتة، ناجمة عن ضربات جوية مكثفة، نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق في بادية المنطقة، في محاولة لاستهداف مرتزقة داعش، دون معلومات عن وقوع قتلى إلى الآن.

وجاء هذا الاستهداف بعد ساعات من الكمين الذي نفذه داعش هناك وخلّف خسائر بشرية فادحة في صفوف المجموعات الموالية لقوات حكومة دمشق.

المرصد السوري كان قد وثّق أمس، مقتل 13 من عناصر “أسود الشرقية الشعيطات” الموالين لقوات حكومة دمشق، بالإضافة إلى جرح آخرين منهم، في كمين لمرتزقة داعش في بادية المسرب بريف دير الزور الغربي.

(ش ع)