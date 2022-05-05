قصف روسي على لوهانسك وسط دعم غربي لكييف بالأسلحة وتحذيرات من حظر واردات النفط الروسي

وفي آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا، قال حاكم منطقة لوهانسك إن 5 مدنيين قتلوا بسبب القصف الذي تشنه القوات الروسية على المنطقة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن القصف تركز في سيفيرودونتسك وبوباسنا وهيرسك وليسيتشانسك.

يأتي ذلك، فيما أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن "تنفيذ القوات الروسية لعملياتها شرق أوكرانيا لم يمنعها من قصف جميع أنحاء البلاد بما فيها الأهداف المدنية"، وفقاً لشبكة "العربية".

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن "قصف روسيا لمناطق خارج شرق أوكرانيا يعود لرغبتها في عرقلة إمدادات الأسلحة، وهو ما يفسر سعيها للسيطرة على منافذ أوكرانيا البحرية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن وقف قواتها إطلاق النار في مجمع "آزوفستال" للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية وفتح ممر إنساني لإجلاء مدنيين لمدة ثلاثة أيام.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى المساعدة في إنقاذ الجرحى من المجمع، مؤكداً، في اتصال هاتفي، أن حياة الأشخاص الذين بقوا هناك في خطر، ومطالباً بمساعدة أممية لإجلائهم.

كما ناشد المنظمة الأممية للمساعدة في إخراج جميع الجرحى من "آزوفستال"، موضحاً أن مئات من المقاتلين والمدنيين، بينهم عشرات الأطفال، يتحصنون في صالات تحت أرض المصنع.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أعلن عن تدمير القوات الفضائية الجوية الروسية لعبّارة عائمة و4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أوكرانيا.

في حين، أعرب وزير الطاقة السلوفاكي، كارول غاليك، في تصريحات لموقع Politico عن قلقه من أن فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا، سيضر بإمدادات الطاقة في سلوفاكيا والنمسا وجمهورية التشيك وأوكرانيا، مؤكدا أن هذا "سيضر باقتصادنا الأوروبي".

وفي وقت سابق، أقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، بأن فرض حظر على واردات النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي حالياً خطة المفوضية بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمن حظر واردات النفط الخام خلال ستة أشهر، وحظر واردات منتجات النفط بحلول نهاية العام.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، في مؤتمر صحفي دوري، إن "تدفق الأسلحة لأوكرانيا يستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق، ونحن نتحدث مع الأوكرانيين يومياً والأسلحة تصل لأيديهم".

من جهة أخرى، أضاف: "نعتقد أن ثمة تقدم في دونباس ولكنه أبطأ مما توقع الروس".

واعتبر أن "الروس لم يحرزوا التقدم الذي أرادوه في دونباس، وواجهوا مقاومة أوكرانية صلبة في كل جانب".

(ل د)