قصف متبادل في مناطق خفض التصعيد

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مناطق متفرقة من الريف الجنوبي لإدلب تشهد عمليات قصف صاروخي مكثف متبادل تنفذها قوات الحكومة دمشق والمجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي.

وبحسب المرصد، استهدفت قوات الحكومة، اليوم، بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في بلدات وقرى سفوهن وبينين والرامي ومشون وبلشون والبارة وابلين والفطيرة وكنصفرة وبليون جنوب إدلب، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، قُتل مرتزق تابع لتركيا جراء استهدافه برصاص قناصات قوات الحكومة في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري وثّق، يوم أمس، مقتل عنصر من قوات الحكومة على محاور جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، كما قُتل عنصر على محور حرش كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

(د أ)