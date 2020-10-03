وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية السورية قصفت اليوم، مناطق متفرقة من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع قصف صاروخي من قِبل المرتزقة طال مواقع القوات الحكومية في مدينة كفرنبل جنوب إدلب.

وترافق ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء "خفض التصعيد".

ووثّق المرصد السوري، مساء الأمس، مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين من المرتزقة، جراء القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذته قوات الحكومة على محاور جبل الزاوية في ريف إدلب.

كما قصفت قوات الحكومة مواقع في جبل الزاوية، ومحور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وتل واسط والحميدية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)