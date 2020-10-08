عمد قوات الاحتلال التركي، اليوم الخميس، إلى الانتشار مجدداً على طريق اللاذقية – حلب الدولي، ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وقامت بقطع الطرقات الفرعية الواصلة إلى طريق M4، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية في الأجواء، وسط معلومات عن دورية قد تسيرها القوات التركية بمفردها أو برفقة القوات الروسية، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري، أفاد بانتشار مكثف لقوات الاحتلال على طريق حلب – اللاذقية الدولي، غرب مدينة إدلب، بالتزامن مع تحليق للطائرات المُسيّرة التركية في أجواء المنطقة.

وفي سياق آخر، اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة ومرتزقة تابعة للاحتلال التركي، فجر وصباح اليوم، بالقذائف الصاروخية والمدفعية على محاور التماس في إدلب، قتل على أثرها عنصران من قوات الحكومة.

وبحسب المرصد، فإن مرتزقة تابعة للاحتلال التركي، قتلوا عنصرين من قوات الحكومة، أمس الأربعاء، على محور كفر بطيخ في ريف إدلب إثر اشتباكات بين الطرفين.

(ش ع)