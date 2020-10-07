وقصفت قوات الحكومة صباح اليوم الأربعاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيدٍ متصل، استهدف مرتزقة تركيا بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات الحكومة في منطقة الدار الكبيرة بريف إدلب، دون ورود أنباء عن إصابات إلى الآن.

وفي ذات السياق دخل رتل جديد للاحتلال التركي اليوم نحو منطقة "خفض التصعيد"، يتألف من عشرات الآليات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية، ليرتفع إلى 75 تعداد الآليات التي دخلت المنطقة منذ مساء أمس، وبعد منتصف الليل، حيث دخلت جميعها عبر معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب.

ومع استمرار تدفق أرتال الاحتلال التركي، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7045 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، بحسب المرصد السوري، إلى أكثر من 10380 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

(ش ع)