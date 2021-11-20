قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف إدلب

وجرت استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، صباح اليوم، السبت، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف، ومرتزقة تركيا من طرف آخر وذلك على محور حنتوتين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، استهدفت مرتزقة تركيا بالقذائف الصاروخية مناطق في جورين الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق بريف حماة الغربي، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ودارت اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة ليل الجمعة- السبت، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على محور قرية دير سنبل في الريف الغربي لمدينة معرة النعمان.

وكانت مرتزقة تركيا أطلقت، أمس، قذائف صاروخية سقطت على بلدة جورين الخاضعة لنفوذ قوات حكومة دمشق في ريف حماة الغربي.

(د ع)