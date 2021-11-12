قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف إدلب

وجرى، صباح اليوم، قصف صاروخي متبادل على محاور فليفل والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بين مرتزقة تركيا من جانب، وقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جانب آخر، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، تعرضت أماكن في قليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، لقصف بري من قبل قوات حكومة دمشق، وذلك بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وقتل يوم أمس، 5 أشخاص من عائلة واحدة مؤلفة من "الأب والأم واثنين من أطفالهما وطفل ثالث ابن عمهم" قضوا معًا جراء استهداف منزلهم بإحدى الغارات الروسية التي طالت أطراف بروما ومفرق الهباط في ريف إدلب الشمالي، كما تسبب القصف أيضًا بسقوط أكثر من 10 جرحى، بعضهم في حالات خطيرة.

(د ع)